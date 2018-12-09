粗心！加勒比海郵輪4天行 到碼頭才發現船開走了...

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）加勒比海4天行，一對美國情侶在抵達古巴遊玩後，記錯時間回到碼頭，結果船已經開走了。（路透）

2018-12-09 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子羅雷爾（Kevin Rohrer）和女友參加了挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）的加勒比海4天行，抵達古巴首都哈瓦那遊玩後，比開船時間提早1個多小時趕到碼頭，卻發現郵輪早就開走了，氣得羅雷爾向消費者團體申訴，但事實上是他沒注意到新的啟航時間。

據《福斯新聞》報導，美好假期卻提早在古巴結束，羅雷爾表示這是一個非常可怕的情況，他們只能換一些錢搭計程車到機場，準備搭機返美，卻被美國航空公司告知無法刷卡，只能付大約465美元的現金（約新台幣1.4萬元），情侶倆想方設法才順利搭機。

羅雷爾後來將此事舉報到消費者權益組織Elliott Advocacy，但挪威郵輪反駁，直指公司在出發前的旅遊條款就指出「船上時間可能與當地時間不一樣」，如果客戶沒能登船，「必須自己支付重新搭船的所有費用。」

此外，挪威郵輪公司強調，在停靠在哈瓦那之前1個多月，公司已用email將時間的變更寄給每個客戶，抵達哈瓦那的前一天更是在船上宣布新的時間，舷梯還放著每個下船遊客都能看到的標示。

Elliott Advocacy最後裁定，旅客有責任知道什麼時候必須回到船上，如果因為自己的緣故錯過了，就無法拿到賠償或退款。

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