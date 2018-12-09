綠背心V.S.黃背心！法國2.5萬人上街挺政府 抗氣候變遷

支持政府的群眾高喊「黃背心，綠背心，相同憤怒」的口號，盼望政府與人民一同為環保問題以及窮人的困境找出解決方法。（路透）

2018-12-09 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國政府為對抗全球暖化決定提高燃料稅，卻引來人民大規模抗議，即使政府讓步撤回決定，但群眾怒火依然未平，7日的抗議中造成約135人受傷，警方也逮捕逾1300人。然而在國家動盪不安之下，昨（8）日仍有2.5萬人上街力挺政府，呼籲針對氣候變遷採取更大行動。

據《法新社》報導，配合正在波蘭舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方會議（COP24）」，法國各地有逾120個城鎮籌辦氣候遊行，而內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）由於擔憂黃背心群眾帶來的混亂，要求巴黎的氣候遊行延後舉辦，但此提議遭到綠背心主辦單位拒絕。遊行隊伍只改變了路線，改從民族廣場（Place de laNation）遊行前往共和國廣場（Place de laRepublique）。

警方估計遊行人數約有1.7萬人，但主辦單位則宣稱有2.5萬人參加，人數與往年氣候遊行的人數約略相同。而除了巴黎之外，其他城市也有數千名民眾走上街頭，包括馬賽（Marseille）估計約1萬人，蒙貝列（Montpellier）3500人以及里爾（Lille）3000人。

由於車輛燃料稅調漲，居住於法國小城鎮及鄉村地區的民眾感到相當不滿，認為增稅傷害了窮人，因此才誕生「黃背心」運動，反對增稅；而支持政府的「綠背心」群眾則高喊「黃背心，綠背心，相同憤怒」的口號，他們認為，增稅目的是要協助法國的能源使用朝更環保經濟的方向轉型，盼望政府與人民一同為環保問題以及窮人的困境找出解決方法。

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