「恐同」言論最高可判3年刑期！ 瑞士通過修法將視為犯罪

2018-12-09 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕歧視同性戀者未來將可能會吃上牢飯！瑞士國民院（National Council）以118同意票對上60反對票及5票棄權，通過修法，移交到聯邦院（Council of States）中修法，完成修法後歧視同志的言行恐被判處3年徒刑。

綜合外媒報導，「聯邦委員會」8月曾表示支持新法案推行，不過認為性別認同定義太模糊，建議別加入，但國民院仍相當堅持，9月25日以118張同意票將法案送至聯邦院審議。

《swissinfo》報導，3日聯邦院通過修法，未來恐同及歧視同志的言論將可依《刑法》第261條，判處最高3年刑期；推動瑞士《反歧視法》的國會議員何諾（Mathias Reynard）說：「在得知朋友曾遭遇言語和肢體的恐同暴力行為後，發現LGBT族群常受到仇恨言論和不友善的對待，且這些加害者並不會有任何懲罰，才決定提出法案。」

因多數議員認為性別認同定義太模糊，因此最後修法僅把恐同列為犯罪行為，並沒有將性別認同的歧視與仇恨行為納入，目前將恐同訂為犯罪的國家有法國、奧地利、荷蘭、丹麥等國，現在又再加入一個瑞士，這些國家對同志歧視已經不再視為單純的個人看法，而是將其列入刑事訴訟的範圍。

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