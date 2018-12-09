餐館老闆怕了搞怪屁孩...12歲以下嚴禁入店用餐

餐館老闆怕小孩搞破壞，禁12歲以下孩童嚴入店用餐。（圖擷自Fabian Prioux臉書）

2018-12-09 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一名餐廳業者因孩童在店內用餐，常造成營業損失，所以頒布一項新規則，禁止孩童入店用餐，施行2個月後，老闆直呼「根本天堂啊」！

綜合外媒報導，餐廳老闆法比安（Fabian Prioux）在紐西蘭經營一家漢堡店及咖啡館長達8年時間，法比安表示，自2017年11月開始營業後，來店用餐的孩童造成了數千美元的損失，其中包括，桌椅遭破壞、劃傷桌子、油漆遭剝下及菜單損壞等事項。

《每日郵報》報導，該餐廳禁止12歲以下的兒童入店用餐，12至18歲的兒童必須由父母陪同，法比安表示，他無法接受家長在一旁冷眼旁觀自己小孩做出破壞東西的舉動，他說：「即便孩子的行為相當不尊重其他顧客，爸媽還是放任孩子們做他們想做的事，這點讓我很震驚。」

這項規定實施後，引來正反評論，有些人相當贊同老闆的想法，認為孩童的確在用餐上會造成不少困擾，但仍有另一方表示，這樣整個家庭便無法共同用餐，非常不便，法比安對此回應，他不在乎外界的看法，且大多數顧客對該規定都很滿意，更稱：「現在餐廳的用餐環境就像是天堂。」

法比安補充表示，他在法國，挪威和英國從來沒見過這種行為，他認為是孩童缺乏教育才會導致這種狀況；這並不是第1間禁止孩童入店用餐的餐廳，紐西蘭阿卡羅阿的The Little Bistro餐廳禁止10歲以下的孩童入店用餐，當時也引起一陣熱議。

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