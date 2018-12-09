中媒聲援孟晚舟 重批加拿大輕提美國

2018-12-09 17:38

〔中央社〕華為財務長孟晚舟被捕，中國官媒忍耐3天後，今天發動砲火。然而仔細留意可發現，官媒批評焦點多集中在加拿大「踐踏人權」，至於美國方面在事件中所扮演的角色與主動性，則謹慎以對。

孟晚舟1日在溫哥華轉機時遭到逮捕，加拿大檢方指控她涉嫌參與謀畫，誘騙多家金融機構從事違反美國制裁伊朗規定的交易，孟晚舟恐被引渡至美國受審。在中美貿易戰的背景下，事件引來國際關注。

孟晚舟被捕的消息於北京時間6日傳出，中國官方以至媒體先前幾天仍低調處之，但就在中國外交部副部長樂玉成8日召見加拿大駐北京大使麥家廉（John McCallum）之後，陸媒的態度今天有了明顯改變。

包括人民日報、新華社、環球網今天都就孟晚舟事件發出社評，雖未長篇大論，但對孟晚舟遭逮捕一事明顯轉趨強硬。但仔細觀察，內文字句多是衝著加拿大而去，在表達對美國的不滿時，顯得迂迴。

寓意「中國之聲」的人民日報「鐘聲」專欄表示，加拿大警方在未經審判定罪的情況下，作出有罪推定選擇，給當事人戴上手銬、腳鐐。「粗暴踐踏其基本人權，侮辱其人格尊嚴，這哪裡是一個文明國度所應有的做法？」

人民日報鐘聲還表示，加拿大必須想清楚，在公理正義與肆意妄為之間，根本不存在模糊地帶。只有糾正錯誤，立即停止侵犯中國公民合法、正當權益，給中國人民一個應有的交代，才能避免為此付出沉重的代價。

新華社時評指出，按照加拿大領導人自己的說法，他是提前知曉有關行動的，但他並沒有跟中方通氣（知會），「而是放任這種惡劣事件發生，助長美國單邊霸權行徑，傷害了中國人民感情。」

環球網則說，加拿大是獨立主權國家，雖然加美關係比較特殊，但在孟晚舟的事情上應當是中立的，而不應唯美國馬首是瞻。在對美方進行司法協助的同時，應當尊重法律的基本精神。（編輯：陳家倫/馮昭）

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