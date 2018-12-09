共享電動滑板車安全爭議不斷 馬德里市要求限期下架

共享電動滑板車亂象多，馬德里市政府限期下架。（路透）

2018-12-09 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕共享交通工具正夯，西班牙今年夏天有許多共享電動滑板車進駐馬德里，但造成亂象不斷，當局政府表示，要3間違規的共享電動滑板車公司在期限內將街道上的滑板車統統收回。

綜合外媒報導，3間違規的共享電動滑板車公司分別為「Lime」、「Wind」、「VOI」，由於它們並沒有向使用者宣導規則，沒有在App上標定許可的騎乘限速及範圍，因此馬德里政府4日對這3間違規的公司祭出禁令，表示72小時內，馬德里市的共享電動滑板車要全面下線！倘若不下線，當局將一概撤除。

去年10月，馬德里政府通過一條規定，在馬德里，滑板車禁止在人行道、行人專用區及時速50公里以上的馬路上騎乘，僅允許在腳踏車專用道及時速30公里以下的道路上使用。

共享電動滑板車不僅因公司未向使用者宣導規則，滑板車的停放點更是另一個大問題，共享單車通常有固定的歸還點，但共享電動滑板車可任意停放，下一名使用者再利用手機App找到最近的滑板車租用。

共享電動滑板車每小時可達到20至30公里，曾出過危及生命的案例，巴塞隆納在年8月就發生了西班牙首例電動滑板車命案，一名90歲的婦人在人行道上遭2名違規共乘共享電動滑板車的男子以時速30公里以上的速度撞上，傷重不治死亡，外界對於使用共享電動滑板車的安全爭議仍不斷。

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