《西遊記》中有BUG？小學生從食物點出漏洞

四大名著之一的《西遊記》被小學生點出劇情有漏洞。（圖擷自微博）

2018-12-09 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕四大名著之一的《西遊記》除了原著相當有名，也常被戲劇拿來重新翻拍，不過日前中國有名小學生竟抓出《西遊記》中有漏洞，更讓專家也肯定她的想法，讓人十分震驚，小小年紀就觀察如此細微。

綜合外媒報導，杭州一名小學五年紀學生馬思齊在「我讀《西遊記》」中提到「從東土大唐到西域，《西遊記》裡的食物似乎都是江淮美食」，她表示，橫跨的區域這麼大，吃的菜卻雷同，每次都會出現米飯、蘑菇、豆腐、麵筋、芋頭和蘿蔔等食物，十分奇怪，更將章數及裡面記載的食物一一名列出來，她猜測，《西遊記》作者吳承恩是江蘇淮安人，所以書中的食物大多是江淮美食。

據《新京報網》報導，馬思齊媽媽葛女士表示，馬思齊從5歲就開始在看原版書，看書的類型更包括《唐吉訶德》、《傲慢與偏見》、《明朝那些事兒》等，其中更是對《西遊記》愛不釋手，但沒想到女兒點出的問題會造成這麼大的迴響，葛女士說：「我覺得女兒的論點還不夠精確，沒有寫得很好，但她的寫作能力還有進步的空間。」

浙江大學人文學院院長樓含松教授對此表示，馬思齊在文中提出的觀點大致合理，因為作家筆下的故事往往和自己的生活有些許關聯，至於是否真為馬思齊所說，這些菜都是江淮特有還很難說，不過仍相當肯定馬思齊的發現。

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