強國版「空中樓閣」 繳10年房貸 基地只長草沒有房子

強國版「空中樓閣」，繳10年房貸之後，基地只長草沒有房子。（圖擷取自網路）

2018-12-09 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕官商勾結現行錄，中國遼寧錦州8名購屋者，在10年前購買了當地「龍庭家園」的房子，基地尚未開建，但已經拿到所有權證，也開始還房貸，結果，10年過了，基地上長滿雜草，當年曾埋下的鋼筋卻是鏽跡斑斑，房子成「空中樓閣」，他們一路上告，但只有銀行要求要繼續繳房貸，否則就違約。

《澎湃新聞》報導，依中國法令，應該是房子蓋好，通過驗收才能發放房產證和銀行貸款，但這群購屋者沒看到房子，就已經拿到房產證，還繳交房貸，受害者之一的張德權指出，他在2008年買進當地建商一套83.06平米商品房（約25.1坪），外加19.34平米倉房（約5.9坪），房款合計21.1萬元人民幣（約95萬台幣），依合約應在當年12月交屋，但至今沒完成交屋。

張德權指出，他們一群人在付首款之後，即隨同開發商人員一起到當市的動產登記中心辦理房產證，並和銀行簽訂房貸合約，15年還款，每月還貸1100餘元人民幣（約4950元）；多年來，他們曾上告法院，但原開發商已宣稱倒閉，最後一次的在法院強制執行下，終於拿到16萬人民幣的賠償，但銀行貸款乃不能免，還有最後5年要繳。

據報導，其實同批買到該房子是消費者一共是23戶，其中有7戶是已拿到房產證，且辦銀行貸款，另16戶交了房款未辦理房產證。

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