川普內閣又換人！ 白宮幕僚長凱利年底離職

美國總統川普證實，白宮幕僚長凱利（John Kelly，圖右）即將在年底離職。（法新社資料照）

2018-12-09 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普證實，白宮幕僚長凱利（John Kelly）即將在年底離職。這是川普政府自期中選舉後，一連串調整核心圈幕僚的最新動作。

綜合媒體報導，川普離開白宮參加位在費城的陸海軍足球賽時表示，凱利即將離職，凱莉的接替人選將會在一兩天宣布，但將只是臨時幕僚長，直到找到常任的接替者。川普說，「他是一個非常好的人，我非常感謝他的工作付出。」

報導提到，艾爾斯（Nick Ayers）將是可能接任的人選，他曾任副總統彭斯的辦公室主任，年紀只有36歲。一名白宮官員告訴《路透》，川普已經與艾爾斯討論數個月，接任白宮幕僚長的工作。

凱利曾經傳出與白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）因移民問題發生爭吵，甚至有一方揚言要辭職。凱利還被爆出，今年2月，他與前川普競選經理路溫道斯基（Corey Lewandowski）發生爭吵，雙方甚至爆發肢體衝突。

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