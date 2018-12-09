巴黎「黃背心」示威 裝甲車出動鎮暴逮1300人、135傷

法國巴黎8日「黃背心」運動，整個巴黎街頭陷激戰，警方裝甲車對峙示威者。（路透）

2018-12-09 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕即使法國政府宣佈放棄上調燃料稅計劃，但人民怒火並沒有被熄滅，當地時間本週六（8日）4度上街抗議，要求法國馬克宏（Emmanuel Macron）下台，法國政府在全國警戒，警民在巴黎各大街小巷及交通要道對峙，失控的民眾甚至一度要衝撞總統府，一夜的交峰之後，據報導，約有135人受傷，其中有17名警察，警方也逮捕逾1300人，整個香榭里舍大道變色。

綜合媒體報導，為防止巴黎香榭麗舍大道再次爆發更大規模的暴力示威，警方防暴措施大幅提升，不止所有警力出動，12輛裝甲車空梭巴黎街頭，全市20多個戰略要塞部署重兵。

面對警方的重兵部署，傳黃背心運動組織者乾脆與警方玩起巷戰及游擊戰，一度宣佈要放棄香榭麗舍大道的集結，但同步聲東擊西，在包括參議院，議會等多達19個政府權力象徵的地點，進行抗議，警方疲於奔命。

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