不爽台美合作 解放軍退將跳腳：100小時攻下台灣

前中國南京軍區副司令王洪光表示，兩岸若爆發台海戰爭，解放軍能在100小時攻下台灣。（圖擷取中國網路）

2018-12-09 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍前南京軍區副司令員、退役中將王洪光表示，在美中可能陷入「新冷戰」的背景下，台灣政府配合美國的政策，將導致台海「火山即將爆發」，並揚言兩岸若爆發台海戰爭，解放軍能在100小時攻下台灣。

綜合媒體報導，王洪光8日出席《環球時報》年會時指出，在中美走向新冷戰的背景下，南海是暗流湧動，台海是火山即將爆發。王洪光說，雖然美中關係互依度很高，但是經濟、政治、軍事等互為敵對關係，對美國來說，台灣是美國最好的幫手，目前台灣政府幾乎完全配合美國，「所以無論從主觀或是客觀形勢來看，台海問題都是要關注的重點，台灣海峽很容易發生衝突，只是大小而已。」

王洪光認為，中國有政治、外交、軍事、經濟等豐富資源，為什麼不主動出擊？他強調，解放軍能在100小時內攻下台灣，中國的死傷止不過是一個小地震的規模，傷亡也就百八十人，只要台灣不奮死抵抗，也就是死幾千人。

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