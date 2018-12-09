法國黃背心運動難解 民怒指向菁英與底層差距

2018-12-09 04:12

〔中央社〕法國「黃背心」運動第4波抗議今天在全國進行，暴力程度比上週緩和。但群眾對社會貧富階層之間巨大差距的不滿深埋在心，並非政府取消調漲燃油稅就可於一朝一夕化解。

「黃背心」運動發起主因本為反對政府於2019年元旦調漲燃油稅，自11月17日開始，連續3個週末在全國串聯抗議及封路 ；在政府於5日宣布取消調漲後，部分「黃背心」仍號召第4度上街，要求政府提升人民購買力。

走上巴黎香榭麗舍大道抗議的社會學研究員賀吉斯（Regis）接受中央社記者訪問時說，人民已經很難因為政府提出2、3項補救措施就息怒，「我們的訴求早就大大超過燃油稅」。

40歲的賀吉斯表示，現在有工會開始號召罷工，要求提高勞工薪資，並恢復「富人稅」（ISF），總的來說，就是要政府減少社會不平等，「大家基於購買力降低、工作條件越來越差、公共服務減少等問題，已經憤怒很久了，真的是普遍都很憤怒」。

在巴黎，「黃背心」集結地點主要在香榭大道，歌劇院、地鐵站「大道」（Grands Boulevards）一帶也有人群聚集。

為了避禍，香榭大道周邊住戶大多把汽車移到別處停放，商家也接獲警方通知，用木板或鐵網保護櫥窗，且幾乎都歇業一天。

法國政府為防範再度出現如12月1日抗議行動一樣的暴力場面，今天在全國動員8萬9000名警力及憲兵維安，光是在巴黎就有8000人，比上週的4600人大幅增加，清早開始就陸續逮捕或拘留數百人，前往香榭大道的路口安檢也更加嚴格，有人當場從背包中被搜出自製汽油彈。

一天下來，香榭大道上的集會比上週相對平和，一週前慘遭蹂躪的凱旋門，這次四周圍滿警車，群眾無法接近，雖不時有人向警憲叫囂或喝倒彩，還有零星施放的催淚瓦斯，數度氣氛緊張，但警方都很快控制住場面。

在香榭大道周邊街道，少數店家櫥窗被打破，有車輛和垃圾被焚燒；在地鐵站「大道」附近也有路障被燒。到晚間，有數十人受傷送醫，大多傷勢不重。

由於近期部分「黃背心」對媒體抱有敵意，因此多家媒體替記者配備頭盔和護目鏡，但仍有記者遭群眾投擲爆裂物而受傷。

內政部於晚間7時30分表示，全國約有12萬5000人上街抗議，統計有1385人被捕、974人被拘留，各地情況都在掌控中。

總理菲力普（Edouard Philippe）晚間向數日來呼籲群眾冷靜的政治人物及工會致謝，接下來「對話的時刻到了」。總統馬克宏（Emmanuel Macron）則預定週末過後發言。

參與抗議的「黃背心」態度並不一致，有的高舉和平標語說，站出來是希望政府聽到人民心聲，拒絕以暴力脅迫任何人；但也有一些人在記者進行街頭訪問時故意干擾，叫道「現在已經不是好好說話的時候了」。

住在大巴黎地區的薩賓（Sabine）受訪時表示，生活吃住都要錢，大家過得很辛苦，燃油稅已超出大家能容忍的極限，但「黃背心」運動發展到現在，馬克宏一聲不吭，富人階級好好地待在溫暖的家，看不見底層人民過的是什麼日子。

31歲、特地從中部到巴黎抗議的亞歷山大（Alexandre）說：「人民的憤怒來自於購買力好幾年沒有起色，菁英階層擁有好車、好房，那些錢都是我們繳的稅，有的議員在國會裡睡覺，卻拿很高的薪資，而有些人每週工作48小時還加班，才能在月底打平收支，政府一邊減少年長者的退休金，一邊取消富人稅，一點邏輯都沒有。」

他說：「這就是我來抗議的原因，我要讓他（馬克宏）知道，我不是為了這樣的法國而投票，父母親生小孩也不是為了看到孩子在這樣的法國長大。」（編輯：劉學源）

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