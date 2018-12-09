川普宣布提名麥利 出任參謀首長聯席會議主席

2018-12-09 03:12

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，他將提名陸軍參謀長麥利將軍（Mark Milley）出任參謀首長聯席會議主席，這項決定是川普對國防部長馬提斯（Jim Mattis）的最新打臉。

曾赴伊拉克和阿富汗服役的4星將領麥利，自2015年8月起擔任陸軍參謀長，他將取代鄧福德（Joseph Dunford）將軍出任參謀首長聯席會議主席。鄧福德預定於第2個兩年任期屆滿的2019年10月1日退役。川普表示，職務交接日期尚待決定。

川普今天一大早發推文表示：「我感謝為國效力的這兩位了不起人物。」

但川普決定選擇以戰鬥指揮經歷聞名的60歲麥利將軍，卻違反國防部長馬提斯的意願。據報導馬提斯屬意由空軍將領古德芬（David Goldfein）接任，此決定將符合由各軍種輪流出任參謀首長聯席會議主席的傳統，而鄧福德是陸戰隊將領，且自2005年以來一直未有空軍將領出任此職。

鄧福德迅速對麥利表達恭賀之意。鄧福德的發言人賴德（Patrick Ryder）上校表示：「他於承平及戰鬥時期與麥利將軍共事，對麥利將軍的領導統御抱持最高敬重。」

麥利的任命案必須經過美國參議院同意。倘若獲參院同意，麥利將擔任4年參謀首長聯席會議主席。去年通過的新法，將此職務的任期加倍，以更能確保連貫性。

川普表示，職務交接日期尚待決定，似乎顯示鄧福德可能會較早而非較晚卸任。但賴德指出，所有跡象都顯示，鄧福德將軍將會做滿任期。

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