川普屬意老布希閣員 回鍋擔任司法部長

2018-12-09 00:38

〔中央社〕美國總統川普表示，他將提名故總統老布希（George H. W. Bush）1990年代主政時期的司法部長巴爾（William Barr），回鍋擔任這項要職。

巴爾將接替代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）。川普上個月開除前司法部長塞申斯（Jeff Sessions），由惠塔克暫代。

川普另提名國務院發言人、前福斯新聞主播諾爾特（Heather Nauert）接任美國駐聯合國大使。

巴爾與諾爾特兩人將在美國聯邦參議院就提名資格舉行的聽證會中，面臨嚴苛的盤問，因為民主黨認為諾爾特不適任，並嚴重關切巴爾的獨立自主性。共和黨則對這兩個人選表示滿意。

巴爾於老布希主政的1991年至1993年期間擔任司法部長，此後在民間任職至今，若參議院同意他回鍋，他將監督特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」一案。

掌握參議院多數的共和黨說，巴爾非常符合資格。參議院司法委員會主席、共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）稱讚他是「有才幹、非常受人敬重的律師」。

川普出席在堪薩斯市舉行的一項執法會議中表示：「沒有更可勝任或更適合這個職務的人選了。」

巴爾過去質疑穆勒團隊政治立場的評論，以及支持川普去年開除美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）的決定，都將面臨檢視。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「有鑑於川普漠視法治與美國司法體系獨立性，他的司法部長提名人想要獲得參議院的認可，沒有那麼容易。」

此外，川普指出，他將宣布一項有關國防部的人事案，他說：「這是有關參謀首長聯席會議主席的繼任人選。」

川普擬任命陸軍參謀長麥利將軍（Mark Milley）出任這項要職。另有消息管道說，白宮幕僚長凱利（John Kelly）可能近日內請辭。

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