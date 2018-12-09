路透：新疆39座再教育營不斷擴大 面積已達140個足球場

中國新疆再教育營於17個月內，數量增達39座，面積更擴張到140個足球場大。（路透）

2018-12-09 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆設立再教育營，關押少數民族和穆斯林。外媒追查發現，再教育營於17個月內，數量增達39座，面積更擴張到約140個足球場大。中國大動作打壓宗教自由、迫害人權之舉受到國際大力譴責，當局辯稱是「為國際社會反恐做出貢獻」，近期還想把「新疆經驗」移植到其他省分。

《路透》與分析衛星圖像非營利組織Earthrise Media合作，追蹤新疆再教育營的營地建設和擴建，發現2017年4月到2018年8月，再教育營面積擴大近3倍。

綜合媒體報導，曾遭拘留的30歲新疆男子Kairat Samarkan表示，自己曾被關進金屬器材裡，手臂被固定住，6小時後渾身都在痛；他就這樣被折磨了整整3天，隨後遭拘留3個月，進行各種「政治學習」，包括讀共產主義作品、唱中共歌曲、聽數小時的教育講座等等。

37歲新疆女性Gulziya Mogdunkyzy說，營中所有穆斯林都被迫放棄信仰，「他們告訴我，我不應該信仰宗教。我順從簽了一份文件，說我不相信神，還批評宗教。」

有受拘禁者家屬表示，再教育營根本是座監獄，「他們把所有人關在監獄裡，每個房間大約塞了20人。那裡環境很髒，很多人都生病了。」

美國國務院日前在一場聽證會表示，自去年4月以來，中國政府至少在新疆關押了80萬人，有意將在新疆的作為複製到寧夏回族自治區。隨後，甘肅省一所30多年歷史的阿拉伯語學校收到關校通知，當地一位不願具名的穆斯林說，是中國共產黨甘肅省委下的命令，以符合政府提出的「嚴厲打擊民族分裂、宗教極端勢力」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/