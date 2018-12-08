12歲魔童狂砍母親20多刀 回到命案現場竟還在笑…

2018-12-08 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南日前發生一起12歲男童弒母的人倫悲劇。這名男童疑似不滿母親管教，拿刀狂砍母親20多刀致命，令人發寒的是，男童殺完人後還非常鎮定，被警方帶回案發現場時還滿臉笑容，而且在中國法律條文中，未滿14歲孩童不用追究刑責，讓男童外公、外婆十分害怕，直言不知道這孩子接下來做出什麼事。

根據中媒報導，案件發生在湖南沅江市，本月3日中午12點24分，當地公安局獲報發生殺人命案，警方趕到現場發現，34歲被害者陳女陳屍家中臥室，死亡已有一段時間，身上多傷痕纍纍。經查，兇手竟是死者的兒子、年僅12歲的吳姓男童。王姓鄰居指稱，命案疑似發生在2日晚間約莫9點多，有聽到隔壁傳來喊叫聲，但以為只是家暴，沒有多想，直到隔日早上發現陳女不像往常一樣將自家大門打開，心覺有異，於是將這件事告訴死者父親，請他來看看出了什麼事。吳姓男童聽到外公來敲門，淡定開門謊稱母親不在家。

王姓鄰居驚恐地憶述，當時吳姓男童神情鎮定，從外頭看進去，也不見家中有任何異狀，完全沒有想到吳姓男童將2樓房門反鎖，凶器及沾有血跡的衣物也都丟棄。當天一直未見陳女蹤影，陳女父親之後也發現2樓反鎖的房間，他說，當時爬窗進房間時，映入眼簾的景象讓他當場呆住，「屋內到處是血……」，「女兒雙手被砍斷，手腕骨頭露了出來……頭皮血肉模糊」，他當場崩潰痛哭。

據悉，吳姓男童是個「留守兒童」，犯案當天（2日），吳姓男童疑似因為在家裡吸菸，被男親發現後責罵，母子發生嚴重爭執，吳姓男童憤而拿起菜刀，對母親狂砍20多刀致死。吳姓男童還淡定拿起母親的手機，聯絡老師說隔天要請假。吳姓男童被發現犯行後，還鎮定辯稱母親是自殺，直到警方質問，他才承認痛下殺手，警方帶他回命案現場重建案情時，他竟然還在笑，絲毫不見悔意和害怕，被問起為何起殺心？吳姓男童則冷回：「我就是恨她！」

死者父親、兇嫌外公說，外孫平時就很叛逆，而且是「留守兒童」，父母親先前都沒在身邊，帶大他的爺爺奶奶極盡寵溺。外孫在外學抽菸打架，直到近兩年女兒生了2兒子回到鄉下，看到他言行不良，才想管教，沒想到卻發生這種悲劇。由於嫌犯年僅12歲，中國法律規定未滿14歲之孩童犯案不用追究刑責，讓外公外婆十分擔憂，鄰居也都非常害怕這名「魔童」，直呼「不知道接下來會怎樣」。目前吳姓男童被警方拘留，也讓當地社會再度討論起「留守兒童」的問題。

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