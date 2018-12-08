強震來襲前兆？日本海岸出現4.7公尺長地震魚引恐慌

日本有漁民在海岸邊發現一隻長約4.7公尺的皇帶魚，由於這種魚常在大地震前出現，又被稱為「地震魚」。（圖擷自Youtube）

2018-12-08 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本最近有漁民在海岸邊發現一隻長約4.7公尺的皇帶魚，由於這種魚常在大地震前出現，因此又被稱為「地震魚」，現在已在日本引來恐慌，不少網友都擔心是災難前兆。

綜合報導指出，日本青森縣漁民2日在海岸旁發現一條已死亡的皇帶魚，這條魚長約4.7公尺、寬約30.4公分，遠比一個成年人還大，是青森縣至今發現體型最大的魚。日本《東奧日報》表示，這是當地自2009年1月以來，第4次捉到皇帶魚，現在已將這隻魚轉給當地水族館，之後將冷凍保存製成標本，並提供給大學與研究機構。

皇帶魚在日本被視為「龍宮使者」，牠們通常生活在200到1000公尺深的海裡，日本坊間更流傳，皇帶魚要在地質出現大變動，才會游到淺水海域。過去日本1995年阪神地震、2011年311強震、2018年大阪強震前夕，都有發現皇帶魚的蹤跡。

許多日本網友看到這隻皇帶魚後都相當恐慌，擔心是大災難前兆，也有網友呼籲大家，趕快進行防地震準備。不過也有科學界認為，皇帶魚的出現只是因為年老才被洋流沖上岸。

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