正妹藝術家參加《極限體能王》 脫光全裸上陣！

2018-12-08 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士知名裸體藝術家米洛（Milo Moire）日前參加電視節目《極限體能王》（Ninja Warrior），在計時起跑線前脫光身上衣物，讓主持人及現場觀眾拍手驚呼。

根據外媒報導，今年35歲的米洛經常在國際知名的藝術展覽會場裸體示人，展現行為藝術，因而走紅。瑞士「TV24」電視台本月6日播出的運動競賽節目《極限體能王》中，她在起跑線脫掉白色洋裝，全裸參賽，只以彩繪遮住重點部位，主持人與現場觀眾紛紛驚呼。雖然最後米洛仍以失敗收場，但也給現場觀眾留下深刻印象，粉絲也為此感到高興。

但畢竟是闔家觀賞型節目，不少家長抗議說，也有小孩子在收看，難道不應該顧慮這樣的行為會對未成年孩童造成什麼影響嗎？面對批評，主持人埃森納（Roger Elsener）則說，米洛出場前，節目就已經有提醒電視機前的觀眾，畫面上也經過馬賽克處理，「我們都知道米洛的裸體行為藝術，並不是所有人都能夠接受的」。

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