駕照考9次才拿到！男子慶祝後酒駕...駕照又飛了

中國一名男子歷時13個月、考了9次試才拿到駕照，沒想到領照當天就因為酒駕直接被警方吊銷。（圖擷取自梨視頻）

2018-12-08 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國蘇州一名男子歷時13個月、考了9次試才拿到駕照，沒想到領照當天他就酒駕被警方抓到，不但剛到手的駕照直接被吊銷，且5年內都不得再辦理駕照。

綜合中媒報導，蘇州49歲的閔姓男子在過去13個月中，奔波到各地報考駕照，最後終於在第9次考試結束後拿到駕照。11月27日晚間他的教練特地請他吃飯慶祝，閔男欣喜之餘喝了一點酒，不料離開後馬上就因違規逆向行駛被警方攔下，判定閔男酒駕，駕照須被吊銷且5年內都不得再辦理。

對此許多網友紛紛表示，「教練深知此人日後必成馬路殺手，才出此下策」、「教練：我終於解脫了」、「命中註定沒駕照」、「這絕對是天意」、「駕照可以重來，生命不可以」、「你以後還是乖乖坐別人的車吧」。

事實上先前德國也有相同案例，一名青少年在通過路考後，開心地載著朋友在路上飆車，但49分鐘後就被警察攔停並吊銷駕照。

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