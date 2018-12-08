拍板定案！日本擴大接納外籍勞動者 明年4月上路

日本政府8日凌晨4時通過《出入境管理及難民認定法》，預計自明年4月起，增加34萬名外籍人才，並放寬外籍人士工作的簽證門檻。圖為日本一間工廠內勞工工作情形。（路透）

2018-12-08 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕為解決缺工問題，日本政府8日凌晨4時通過《出入境管理及難民認定法》，預計自2019年4月起，於5年內增加34萬名外籍人才，並放寬外籍人士工作的簽證門檻。卻引來在野黨的批評，認為法案通過得太過匆促。

綜合日媒報導，《出入境管理及難民認定法》增設了「特定技能1號」的居留資格，申請者需具有一定技能業務，適用行業為護理、餐飲、建築、建築物清潔、農業、食品生產、旅館、原材料加工、造船及船舶、漁業、汽車維修、工業機械製造、電子、航空等。

若外籍人士具有更熟練的技能，便能取得「特定技能2號」的居留資格，適用行業為建設產業、汽車維修業等。日本法務大臣山下貴司指出，到明年4月1日新法上路前，當局會努力做好準備，政府也會全力因應國會審議時，議員提出的相關問題。

修法成功後，在野黨人士等反對聲浪認為，眾議院和參議院法務委員會，總共只花了40小時且尚未報告制度全貌，就讓法案通過，痛批修法案為匆促的決定。

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