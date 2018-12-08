任職於哥倫比亞最動盪時期 前總統貝當固95歲高齡逝世

2018-12-08 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕引領哥倫比亞走過1980年代最動盪時期的前總統貝當固（Belisario Betancur），在當地時間7日於首都波哥大（Bogota）病逝，享年95歲。

綜合外媒報導，貝當固1982年至1986年擔任哥倫比亞總統，期間與左翼反叛份子哥倫比亞革命軍（FARC）、民族解放軍（ELN）和「M19游擊隊」斡旋、談判，盼能達成和平協議，而這些過程，也讓他成為首位召見這些1960年代崛起叛軍團體的總統。

此外，貝當固任職總統期間，被視為哥國最血腥、動盪的時期之一。其中最著名的莫過於1985年11月時，「M19游擊隊」的成員佔領波哥大司法大廈，挾持了包括法官在內約數百名民眾，最終在與軍方的槍戰中，共造成約100人死亡，其中12人是法官。

貝當固出生貧窮農家，在獎學金的支助下，獲得法學學位，後來逐步踏上權力顛峰。當地時間7日下午2時32分，貝當固病逝於波哥大聖塔菲基金會診所（Santa Fe Foundation clinic），院方並未公布貝當固死因，但有媒體猜測，應是腎臟疾病所致。

而哥國現任總統杜克（Ivan Duque）知情後，悲痛地在Twitter發文寫道，非常遺憾一位很棒的朋友、偉大的哥倫比亞人、前總統貝當固與世長辭，他在政治及我國歷史留下的遺緒，是所有後人的典範。

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