「鄉村維密秀」 38歲大叔用鍋碗瓢盆圓時裝夢

四川眉山有位農民堅持穿著由生活用品所設計的服裝，無論是鍋碗瓢盆，或廢棄的滑鼠、窗簾...，他都能經過巧思搭配，將垃圾變寶貝。（圖翻攝自梨視頻）

2018-12-08 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕四川眉山有位農民，為了籌錢替父親治療癌症，並一圓自己的時裝夢，即使被人大罵神經病，依然堅持穿著由生活用品所設計的服裝，無論是鍋碗瓢盆，或廢棄的滑鼠、窗簾...，他都能經過巧思搭配，將垃圾變寶貝。

綜合中媒報導，豆小剛出生於中國農村，原本是位農民，但從去年2月起，他開始將身邊的生活物品製成一件件環保時裝，舉凡家中的鍋碗瓢盤、輪胎，到路邊的銀杏樹葉，豆小剛總能運用自己的創意和構想，將這些材料製成一件件時裝，截至目前為止，已做了3、400套服裝。

報導引述，豆小剛指出，常有人大罵他是「神經病」，或批評他「丟盡中國人的臉」，但他的想法很單純，就是想用簡單的設計和低成本，讓這些可利用的東西成為能穿上身的造型。他還透露，「自己的夢想是辦一場農村維密秀。」

報導表示，除了一圓自己的夢想，豆小剛也希望能藉此賺錢，替癌症晚期的父親治病，所以他每天早上5、6點起床後，就要開始尋找材料、製作衣服，9點開直播，前一天晚上也常因構想隔天的服裝，而睡不著覺。面對外界的質疑或批評，豆小剛表示，並不在意。

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