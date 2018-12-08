加拿大前總理呼籲 加國5G建設應禁用華為

加拿大前總理哈珀呼籲，應該禁止華為參與加拿大的5G建設。（美聯社）

2018-12-08 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大12月1日逮捕中國電信巨頭華為的繼承人、首席財務官孟晚舟後，國內要求禁用華為的聲浪越來越高漲。加拿大前總理哈珀近日呼籲，加拿大政府也應該加入西方國家的聯合行動，禁止華為參與加拿大的5G建設。

美國之音報導，2006至2015年擔任加拿大總理的哈珀（Stephen Harper），7日在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他注意到美國正在敦促西方盟國，將華為擠出5G移動通信網絡的建設，他認為，基於長遠的安全問題考量，西方國家的確應該這麼做。

哈珀透露，當他還在政府任職時，就越來越擔心華為和中興公司進入西方民主國家的電信網絡，「這些公司終歸是跟中國安全部門緊密相連的」。

報導指出，華為是加拿大前幾大移動電信業者的一個主要設備供應商，也是加拿大5G移動網路建設的主要合作夥伴之一，如今，加拿大尚未禁止華為產品，不過，據加拿大媒體報導，杜魯道政府正在審查，華為設備是否對加拿大的國家安全造成威脅。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/