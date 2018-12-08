零八憲章10週年 劉曉波付出生命代價

2018-12-08 16:37

〔中央社〕由大陸作家劉曉波及憲政學者張祖樺等人起草的「零八憲章」，於2008年12月10日公開發表，呼籲以自由、人權、平等普世價值，在中國實行民主共和憲政體制，未料劉曉波為此付出生命代價。

「零八憲章」原擬於2008年12月10日當天舉行論壇對外發表，首波參與簽署來自中國各領域共303人，包括于浩成、鮑彤、茅于軾、張思之、賀衛方、丁子霖、戴晴、浦志強等異議人士。

但在發表前兩天（12月8日），中共展開強力鎮壓，劉曉波、張祖樺二人遭到逮捕，簽署人士陸續被帶走審訊。

「零八憲章」分為「前言」、「我們的基本理念」、「我們的基本主張」和「結語」等4部分。

「前言」批評中共堅持維繫威權統治，排拒政治變革，導致官場腐敗，法治難立，人權不彰，道德淪喪，社會兩極分化，經濟畸形發展，各種社會矛盾不斷積累，官民對立激化和群體事件激增，主張現行體制的落伍已經到了非改不可的地步。

「我們的基本理念」闡述自由、人權、平等、民主、共和、憲政6大理念，強調在世界範圍內，威權體制也日近黃昏，公民應該成為真正的國家主人。實踐自由，躬行民主，尊奉法治，才是中國的根本出路。

「我們的基本主張」列舉19點具體主張，包括「修改憲法」、「分權制衡」、「立法民主」、「司法獨立」、「公器公用」、「人權保障」、「公職選舉」、「城鄉平等」、「結社自由」、「集會自由」、「言論自由」、「宗教自由」、「公民教育」、「財產保護」、「財稅改革」、「社會保障」、「環境保護」、「聯邦共和」、「轉型正義」。

其中，針對兩岸問題，主張在自由民主的前提下，通過平等談判與合作互動的方式尋求海峽兩岸和解方案。以大智慧探索各民族共同繁榮的可能途徑和制度設計，在民主憲政的架構下建立中華聯邦共和國。

「結語」強調，在當今世界的所有大國裡，唯獨中國還處在威權主義政治生態中，這種局面必須改變，政治民主化變革不能再拖延下去。呼籲中國公民，不分朝野，不論身分，求同存異，積極參與到公民運動中來，共同推動中國社會的偉大變革，以期早日建成一個自由、民主、憲政的國家。

參與「零八憲章」起草、簽署的人士，當年陸續遭到中共鎮壓，許多人至今仍遭監視、監聽、軟禁與多種形式的打壓迫害，包括後續加入簽署的中國境內人士，但只有劉曉波1人因本案遭判刑入獄。

2008年12月8日，劉曉波在家中被捕，被秘密關押在北京郊外，從此失去自由。

2009年6月23日，劉曉波被依涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」正式逮捕。

2009年12月26日，劉曉波被北京市第一中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」判刑11年，判決書指劉曉波在境外網站發表6篇造謠誹謗文章，又起草及簽署「零八憲章」，煽動推翻中國政權和社會主義制度。

另一位起草人張祖樺，沒有被起訴，在本案被列為證人。根據判決書，張祖樺供稱，他與劉曉波共同製作完成了「零八憲章」，他也徵集了簽名，後劉曉波將「零八憲章」發表在境外網站。

2010年2月11日，北京市高級法院駁回劉曉波的上訴，維持原判。

2010年10月8日，諾貝爾評選委員會宣布將和平獎頒給尚在獄中的劉曉波，「表彰他為爭取和維護中國基本人權所進行的長期的、非暴力的努力」。

2017年7月13日，劉曉波因肝癌併發多重器官衰竭，保外就醫期間於瀋陽病逝，享年61歲。

「零八憲章」至今仍在網路連署中，根據零八憲章網站，目前連署人數超過1.3萬人。

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