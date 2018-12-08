中國網友嗆抓美企高層報復 學者：搞不清楚狀況

中國華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，引發外界猜想，中國是否會因此對美國企業高層採取報復行為。（路透）

2018-12-08 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，掀起國際軒然大波，更引發中國網友嗆聲，要中方抓美國公司高層來報復。對此，成大教授李忠憲直斥搞不清狀況，強調美國企業結構與中方大相逕庭，即便抓了Google或蘋果的CEO都不會有太大影響。

李忠憲在臉書撰文舉例指出，美國近幾任總統如柯林頓、歐巴馬及現任總統川普對美國整體國家的影響，都遠遠及不上中國國家主席習近平對中國整體國家的影響，即便中方真的按網友所言，抓了美國企業的高層作為報復，下面的人自動就補上來了，對該企業的影響遠遠低於華為在事件中受到的衝擊。

李忠憲進一步表示，華為的CFO被抓走之所以引起中方大恐慌，這是由於中國並非一個正常國家，而華為則是靠國家裙帶資本主義上位，並非憑藉正常技術或資本順利成長的正常公司。

李忠憲強調，這次孟晚舟被捕，她的身分不僅僅是華為CFO，而是華為創始人兼總裁任正飛的女兒，沒有人可以取代這點，直斥中國網友搞不清狀況，「沒有比以為是自由的奴隸更奴」。

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