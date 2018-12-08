6年35萬黨員受懲罰 俄專家：中國「整風」運動將持續

外媒報導，過去6年，違反中共中央「八項規定」精神被處理的黨員幹部高達35萬人。（彭博）

2018-12-08 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕2012年12月，18屆中共中央政治局召開會議，審議通過關於改進工作作風、密切聯繫群眾的中央「八項規定」。有外媒報導，6年過去，違反八項規定精神被處理的中國共產黨員幹部高達35萬人，俄國專家認為，習近平為首的中共黨中央，未來對黨員的行為監督力道仍將不會減弱。

俄羅斯衛星通訊社報導，習近平於2012年就任中國國家主席後，加強了針對國企、軍隊以及其它部門的打擊腐敗行動，中央紀委於本週對2012年開始實施的中央「八項規定」進行總結，官方數據指出，有2%以上的各級政府官員受到不同程度的懲罰，違反八項規定精神而被處理的省部級黨員幹部也多達25人。

莫斯科大學亞非學院副院長卡爾涅耶夫（Andrei Karneev）說，這個結果顯示，無論中國官員的職務高低，都受到「整風」運動的影響，而中國政府在「八項規定」實施6年後稱「六年，是紀念，更是一個嶄新的起點」，表明著中國的「整風」運動在未來將繼續開展下去。

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