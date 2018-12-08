不只美國人愛花明天的錢！ 中國90後上班族人均負債54萬

中國央行最新公佈的數據給愛用手機APP貸款的年輕一代敲響了警鐘。（法新社）

2018-12-08 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕對於現今的中國人而言，只需要符合極低的條件要求，甚至不需要提供任何證明支付能力的個人資料，即可透過手機APP進行借貸，然而中國多項數據顯示，民眾負債尤其是年輕人欠款的情況相當驚人。

《德國之聲》報導，中國人民銀行日前公布「2018年第三季度支付體系運行總體情況」，其中一項數據得到民眾廣泛關注，即「信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元人民幣，環比增長16.43%」，與2010年同期的數據79.21億元人民幣相比，8年翻了超過11倍。

大量中媒同時引用匯豐銀行最新的調查報導指出，中國90後的負債額是月收入的18.5倍，已經工作的90後人均負債超過12萬元人民幣（新台幣約54萬元）。根據《騰訊財經》報導，中美兩國的居民短期消費貸款餘額與當年的消費支出比值已經十分接近，2008年時中國這項比值還不到5%，但到了2017年底這項數據卻已上升至26.7%。

報導提及，對於月淨收入約為1萬人民幣（新台幣約5.5萬元）的中國白領而言，負債12萬並非小數目，且多數網路信貸APP利息驚人。另外根據金融智能搜索平台《融360》發布的調查數據顯示，中國90後在借貸市場佔比高達49.31%，居亞洲同齡人第一，且其中28.57%的人使用消費貸款「拆東牆補西牆」，以此償付其他貸款。

報導引述，中國《2017年輕人消費生活報告》透露，在1985至1999年出生的用戶主體中，雖然76.5%的年輕用戶會在購買手機時選擇分期付款，但69.4%的用戶每月消費都能控制在信用額度的2/3內，因此得出結論：多數中國年輕人能做到「剁手」並同時保持理性。然而若是不夠理性，一旦信用逾期，恐會釀成悲劇，2018年初，一名武漢理工大學研究生即因欠13個借貸APP約5萬人民幣（新台幣約22萬元），而選擇自殺。

報導表示，過去「美國人愛花明天的錢」被眾人所熟知，但現在中國人的消費觀也逐步靠近。隨著撲天蓋地的商品廣告，和被推波助瀾的消費主義，各商家無所不用其極地搧動人們的慾望，讓更多人處於一貧如洗和瘋狂的借貸逾期間，冰與火之隔，年輕消費者如置身深淵。

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