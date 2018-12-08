紐時：孟晚舟被捕掀反美聲浪 習近平進退兩難

2018-12-08 13:45

〔中央社〕華為財務長孟晚舟在加拿大被捕，恐被引渡至美國受審，中國民間反美聲浪高漲。紐約時報報導，中國國家主席習近平既要穩住中美關係，又要鎮住軍方和保守勢力，面臨嚴峻考驗。

報導指出，這起事件在中國激起複雜情緒，部分中國民眾鼓吹抵制美國產品，也有人對他們在美國的投資緊張不已，在在顯示美國總統川普政府反制中國爭奪科技霸權的最新動作，充滿非比尋常的政治色彩。

孟晚舟1日在溫哥華轉機時被捕，今天出庭。加拿大檢方指控孟晚舟涉嫌參與謀畫，誘騙多家金融機構從事違反美國制裁伊朗規定的交易。檢辯雙方經過近6小時攻防，法官最後未決定是否保釋，下次開庭時間是台北時間11日凌晨2時。

觀察家認為，孟晚舟被捕可能迫使習近平對美國採取更強硬的姿態，部分原因在於孟晚舟是「體制內人士」。

46歲的孟晚舟閱歷豐富、英文流利，是中國名聲數一數二響亮的商界女性，也是全球電信設備霸主華為的熱門接班人選。她是華為創辦人任正非的長女，紐時形容孟晚舟在中國的地位，有如臉書的（Facebook）營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）。

紐時表示，孟晚舟被捕掀起軒然大波，導致習近平進退兩難。習近平可能以報復美國示強，但也要控制中國統治階級為中美關係緊張和貿易戰付出的代價。

習近平在中國的絕對領導地位仍穩固，但早在孟晚舟被捕之前，習近平處理中國經濟和中美關係的表現便已遭受批評，部分人士指責他推動的政策野心太大，激怒川普政府，導致貿易戰爆發。

孟晚舟被捕時機讓習近平面臨更大壓力，因為習近平當時正在阿根廷與川普討論貿易戰休兵。據美方幕僚說法，川普當時不知道孟晚舟被捕，但部分中方人士指稱，美方未在「川習會」上提及此事，是要讓習近平難堪，也許是華府鷹派蓄意羞辱中國。

中國社群媒體上充斥反美言論，許多網民聲稱孟晚舟形同被美國綁架，還說中國人無論到哪都不安全。還有人怪美國「管太大」，質疑華為在伊朗活動為何要遵循美國法律。

有網民在一段熱門影片中把iPhone摔到地上，還用鐵鎚砸爛，呼籲全中國抵制蘋果公司（Apple）產品。

中國官方媒體維持貿易戰開打以來一貫克制，並未拉高分貝宣傳反美，但孟晚舟被捕後，民間反美論調有升高趨勢。鷹派立場鮮明的環球時報總編輯胡錫進6日發文，指美國發動逮捕孟晚舟，形同對中國「宣戰」。

美中貿易談判限期90天，若無法取得協議，美國對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率，可能從現行10%調高到25%。北京時政觀察家鄧聿文認為，中國社會和政府內部保守勢力可能利用孟晚舟被捕事件，反對中方在貿易談判讓步。

鄧聿文說，美國若拿華為開刀，中國保守民族主義勢力和軍方將非常不滿，使北京更難和美國妥協。美國出這張牌短期可能獲益，但長期未必如此，因為中國的改革派將更難發聲。

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