孟晚舟被捕憂遭報復？ 傳思科下令禁員工「出差中國」

中國華為財務長孟晚舟（見圖）被捕後，一封思科禁止員工前往中國出差的電郵在網路上瘋傳，對此思科回應該郵件不代表公司立場。（歐新社）

2018-12-08 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟被捕，加拿大法院於台灣時間7日凌晨召開保釋聽證，加國檢方指出，若孟晚舟被引渡到美國，所面臨的指控最高刑期均達30年，10日將再開庭。

綜合媒體報導，美國網通產業的指標企業思科（Cisco）近日發了一封電郵，禁止內部員工前往中國出差，疑似擔心遭中國報復；「美國IT大廠思科Cisco，傳限制員工去中國出差」的相關消息，也在微博上瘋傳。

報導表示，該封信件內容指出，受孟晚舟被捕事件影響，思科要求公司員工近期不要到中國進行「非必要的」出差，限制令立即生效，公司事後會視情況再做評估、調整。

報導稱，對此思科發言人否認此消息，這封郵件為內部錯發，並不代表公司立場。員工現皆照原定計畫，前往中國出差。

根據截圖畫面，截圖者使用簡體中文介面，明顯為中國員工，然而電郵發件人卻是在印度工作的思科外包員工。據悉，一名在思科美國總部工作的員工，看過截圖後表示，內容用字遣詞有強烈的命令口氣，不太像是出自於美國總部的行政部門。

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