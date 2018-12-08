人妻爽炫耀「坐擁4夫」 下場讓人想哭

2018-12-08 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕之前泰國一名男子在網路上炫耀自己有4個老婆，且大小老婆間相處融洽，因而走紅。近日一名泰國女子迅速跟風回嗆，炫耀自己「開後宮」坐擁4個老公，此文一出再次引發熱議，但最後該女下場卻超慘。

泰國《世界日報》報導，這名女子6日在臉書PO出一張與4男子的合照，只見她被4名裸上身的年輕男子圍繞，臉上還洋溢著幸福的笑容，她表示「有4個老婆就炫耀，老娘有4個老公都沒炫耀呢！老娘就是美。」這則貼文也被認為是在嘲諷之前1夫4妻的家庭。

報導表示，「坐擁4夫」的發文在網上引發熱議，有人因此將她視為偶像，稱讚她做了許多女性不敢做的事，但也有人批評傷風敗俗，並質疑「這麼多老公有什麼好？」、「不會感染性病？」最後該女不堪網友議論，只好再發文稱這只是個玩笑，只有一人是她的男朋友，希望網友能有點判斷力。

報導提及，該女雖然解釋這並非事實，卻因這次「爆紅」，不僅害照片中所有人的名譽受損，還讓該女和其中幾名男子被老闆開除。

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