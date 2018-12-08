《環時》總編用iPhone發文挺華為 網痛批「口裡不一」

有中國網友發現，胡錫進雖然聲稱挺華為，但卻使用蘋果的手機發文，質疑他「口裡不一」。（圖擷取自微博）

2018-12-08 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，中國許多媒體痛批美國的行為，《環球時報》總編胡錫進也發文力挺華為，但卻被眼尖的網友發現，胡錫進是使用蘋果iPhone 7 Plus發文，引起網友的質疑和不滿。胡錫進今天則解釋，「我們不應該歧視外國品牌」。

孟晚舟在加拿大被捕的消息在6日傳開，胡錫進在當天立即連續在微博上發文表示，美國在市場上打不垮華為，請不要採取卑鄙的流氓手段，他支持華為，相信華為是無辜的，「讓我們用正確的方式挺華為，防止在這個關鍵時刻幫倒忙。」

有中國網友發現，胡錫進雖然聲稱挺華為，但卻使用蘋果的手機發文，質疑他「口裡不一」，「幸虧秦始皇早已死去，其興師動眾勞民傷財修建起來的長城城牆，居然比不過當今某些人的臉皮厚，那豈不是羞也要羞死他老人家嘍！​」、「胡錫進教你如何愛國貨」、「你心口不一，為了填飽肚子」、「老狐狸」、「反美是口號，赴美才是生活」、「喊口號而已，骨子裡還是對華為不信任，你不僅騙不了川普，也騙不了廣大的中國人民！」

胡錫進今天在《環球時報》的年會上指出，今年4月美國封殺中興通訊時，他發文挺中興，被網友批評他使用iPhone在微博發文，當時覺得應該要改用中興或華為，但嘗試用過華為手機後，無法適應其作業系統，只好繼續使用iPhone。最近孟晚舟在加拿大被捕，他又在微博發文挺華為，再度被網友抓包用iPhone，此時他用iPhone的理由已經發生變化，稱中國現今有大量對外貿易順差的時候，不應該再歧視外國品牌，應當讓中外產品獲得更加公平的競爭環境。

《環球時報》總編胡錫進發文力挺華為，但卻被眼尖的網友發現，胡錫進是使用蘋果iPhone 7 Plus發文，引起網友的質疑和不滿。（圖擷取自微博）

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