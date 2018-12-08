南韓總統宣布人均所得3萬美元目標達成 台灣苦追......

南韓總統文在寅宣布，南韓進入人均3萬美元時代。（法新社）

2018-12-08 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九曾提出「人均所得3萬美元」的633政見，如今10年過去。南韓率先達成這項目標。南韓總統文在寅宣布，國家正式進入人均年收3萬美元的時代。

根據《韓國時報》報導，文在寅當地時間週五表示，南韓成為全球第7個加入「30-50」俱樂部的國家，意為國家人口達5000萬、人均所得3萬美元。國際貨幣基金組織（IMF）預估，南韓今年的人均所得將來到3.2萬美元，3萬美元也是被視為已開發國家的指標之一。

文在寅還提到，南韓身為亞洲第四大經濟體，今年的總出口金額將來到史上最高的6000億美元，並創下了最短時間內達成1兆韓元貿易額的紀錄，預估全年將超過1.1兆。

但在薪資上升的同時，南韓也面臨到嚴重的失業問題。據統計，南韓今年前9個月的長期失業人數，比去年同期增長6.9％，若也算進短期失業，總人數竟達到111萬人，比去年同期增加5萬1000人，這也是過去19年來最高的紀錄。

文在寅坦言，失業問題相當棘手，民間的雇傭環境越來越嚴峻，也因上調基本工資，商業面臨阻礙。他強調，因應措施和預算已經擬定好，呼籲各界共體時艱，「政府要一手包辦成長是非常困難的，勞工、企業和政府應攜手合作。」

IMF數據顯示，2018年南韓的人均所得為3.2萬美元、日本4萬美元、台灣2.5萬美元。

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