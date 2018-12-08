紐教授研究中國屢遭攻擊 外媒：中國報復行為日益惡劣

2018-12-08 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭坎特伯雷大學教授布芮蒂（Anne-Marie Brady）去年發表研究，指中國政府無所不用其極干涉紐國內政，此後便開始遭受被認為來自中國當局的騷擾及恐嚇，引起國際關注。外媒指出，中國對批評者的報復性行為日益嚴重，現在簡直到了肆無忌憚的地步。

外媒此前的報導指出，針對布芮蒂遭中國勢力攻擊、騷擾的狀況，有169名國際學者、記者、政治家及人權活動人士聯合發布一封公開信，表示中國國家主席習近平不但鎮壓國內異見人士，連研究中國問題的外國學者也不放過，更指出布芮蒂已成為中國當局的攻擊目標，要求紐國總理理阿德恩（Jacinda Ardern）提供布芮蒂人身保護。

公開信指出，在習近平的統治下，中國對國內打壓力度大幅提升，於新疆廣設再教育營、關押逾百萬維族人便是一例，然而，中國現已逐漸將打壓目標轉移到海外批評人士，包括對身處境外研究中國的學者進行史無前例攻擊，甚至在部分學者赴中旅行期間加以非法拘押。

美國《自由亞洲電台》進一步引述旅美前北京大學經濟學教授夏業良的說法，指中國政府對旅居海外學者的報復性行為越來越多，對學者們的生活、工作及學術研究加以破壞，而這種情況日益惡劣，「現在簡直是肆無忌憚，想幹什麼就幹什麼」。

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