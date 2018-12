好聚不好散...川普公開罵前國務卿提勒森「又笨又懶」

2018-12-08 10:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普向來言辭辛辣,此次他將砲火對準前國務卿提勒森(Rex Tillerson),批評他「又笨又懶」,完全不留情面。

川普今日在推特上發文,盛讚國務卿龐皮歐表現出色,以他為榮,接著話鋒一轉點名提勒森,說他沒有擔任國務卿應具備的精神力,笨得像顆石頭且極度懶散,無奈當初沒有盡快將他炒魷魚。

66歲的提勒森出生美國德州,原為美國石油巨擘艾克森美孚執行長兼董事長,後獲川普任命成為國務卿,雖然提勒森是成功的企業家,但在進入政府前從未擔任過公職,亦引起部分人士質疑。提勒森任僅1年即被川普解職,為首位遭總統開除的國務卿,並由前中央情報局(CIA)局長龐皮歐接任。

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!