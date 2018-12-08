好聚不好散...川普公開罵前國務卿提勒森「又笨又懶」

川普（右）批評前國務卿提勒森（左）又笨又懶。（法新社）

2018-12-08 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普向來言辭辛辣，此次他將砲火對準前國務卿提勒森（Rex Tillerson），批評他「又笨又懶」，完全不留情面。

川普今日在推特上發文，盛讚國務卿龐皮歐表現出色，以他為榮，接著話鋒一轉點名提勒森，說他沒有擔任國務卿應具備的精神力，笨得像顆石頭且極度懶散，無奈當初沒有盡快將他炒魷魚。

66歲的提勒森出生美國德州，原為美國石油巨擘艾克森美孚執行長兼董事長，後獲川普任命成為國務卿，雖然提勒森是成功的企業家，但在進入政府前從未擔任過公職，亦引起部分人士質疑。提勒森任僅1年即被川普解職，為首位遭總統開除的國務卿，並由前中央情報局（CIA）局長龐皮歐接任。

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） December 7, 2018

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