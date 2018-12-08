俄電影名導疑涉盜用公款 普廷插手後...警方撤案！

俄羅斯總統普廷（見圖）知悉索庫洛夫疑涉嫌盜用公款一事後，要求查明事因，警方事後便以「罪證不足」為由撤案。（歐新社）

2018-12-08 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯導演索庫洛夫（Alexander Sokurov ）被爆，疑盜用公款來協助年輕導演成立非營利基金會，然而，俄羅斯總統普廷介入後，警方7日被以罪證不足為由，迅速結束調查。

綜合外媒報導，67歲的索庫洛夫協助年輕導演成立非營利基金會，卻被指控涉嫌盜用公款，聖彼得堡警方也著手對他展開刑事調查。此外，另名電影劇場導演也正因疑涉嫌侵占公款受審中，上述事件引起支持者反彈，認為當局這麼做是在打壓藝術自由。

普廷7日獲悉此事後，便要求聖彼得堡當局查明事由，聖彼得堡警方同日則宣布，因「罪證不足」，決定不展開該案的刑事調查，火速撤案。

索庫洛夫執導的電影履獲國際影展肯定，知名作品有在聖彼得堡冬宮拍攝的《創世紀》，另外《父子迷情》、《太陽》也曾在台灣上映。

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