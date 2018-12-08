醫生謊稱夭折而被拆散 母女相隔69年才團聚

2018-12-08 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子查絲（Bonnie Chase）去年起，利用DNA基因檢測組，意外地查出真正的外婆另有他人，這也才發現，原來查絲的69歲母親莫卓普（Connie Moultroup）剛誕生時，醫生便以「夭折」名義拆散外婆與母親。日前，莫卓普與生母已團聚。

綜合外媒報導，莫卓普88歲生母蒲琳敦（Genevieve Purinton）1949年時，在印第安納州未婚生產，但醫院卻擅自告知家屬說小孩夭折，迫使這對母女失散。後來莫卓普被一對加州夫妻收養，莫卓普5歲時，養母罹癌病逝，養父再娶，自此過著被繼母虐待的人生。

莫卓普童年時，一直希冀生母能來拯救她，但其實她並不知道生母另有他人，直到查絲去年聖誕節送她一份族譜網站「Ancestry」的DNA採樣工具組當禮物後，她的人生開始改變。

透過DNA採樣工具組，查絲先找到遠房親戚，親戚再幫忙追溯族譜，尋找資訊，最終成功找到現居佛州坦帕（Tampa）一處退休社區「海利公園公寓」（Haley Park Apartments）的蒲琳敦。

莫卓普與蒲琳敦9月時首次通電話，且蒲琳敦告訴她「我想，我就是你媽」；本月3日，失散69年的兩人終於在坦帕團聚，同時莫卓普也與兩位同父異母的妹妹見面。莫卓普表示，原以為世上與她有血緣的人，只剩女兒跟兩名孫子了，萬萬沒想到，竟還有4千多人與她有相同根源。

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