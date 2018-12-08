孟晚舟至少7本護照恐逃？只能監獄度週末

外媒大陣仗想捕捉孟晚舟的畫面。（路透）

2018-12-08 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大法院當地時間7日早上召開孟晚舟案保釋聽證庭，聽證庭稍早結束，在將近6小時的爭論後，法官並未做出保釋與否之處置，將於當地時間下週一（10日）再度開庭。

綜合外媒報導，法官表示將在週末權衡各方提出的保釋條件，並於週一早上再度開庭，孟晚舟這個週末也只能在加拿大的監獄中度過。報導表示，孟晚舟的律師將持續爭取保釋，外界分析，若孟晚舟獲得保釋，除了高額保釋金外，可能還需要交出護照、配備電子監控設備。

媒體報導，美方反對保釋孟晚舟，並稱她至少擁有7本護照，且她的父親擁有32億美元的資產，如果孟想要潛逃，她有非常足夠的資源。

美方在聽證中對於孟晚舟的指控在於，孟曾利用華為的子公司Skycom，為伊朗的幾家主要電信公司提供行動網路設備，於2009至2014年間規避美國對伊朗的制裁，此外，孟晚舟還欺騙銀行稱Skycom是一家獨立公司，因此被控詐欺。

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