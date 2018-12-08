孟晚舟被捕 加拿大檢方披露犯案情節

2018-12-08 09:59

〔中央社〕中國電訊設備巨擘華為公司副董事長孟晚舟在加拿大遭逮捕原因終於揭曉。檢方在法庭上說明，孟晚舟參與計謀，讓不知情的美國金融機構與伊朗交易，違反美國制裁伊朗的法律。

加拿大司法部檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）7日在加拿大卑詩省（British Columbia）最高法院的法庭上說，孟晚舟「直接參與」華為對這些美國銀行的不實說明，讓這些金融機構成為孟晚舟詐欺的「受害機構」。

加拿大當局是應美國紐約東區法院要求，逮捕孟晚舟，美方法院並要求將孟晚舟引渡到紐約受審，若在美國遭到定罪，孟晚舟面臨最高30年以上刑期。

吉布卡斯里在庭上說明46歲的孟晚舟被捕的原因，她則坐在一個玻璃隔間內聆聽。吉布卡斯里說，從2009年到2014年，華為利用一家名為星通技術公司（SkyCom Tech Co.）的香港企業跟伊朗交易，並與伊朗企業做生意，違反了美國對伊朗的制裁。

他說，美國的銀行為華為的金融交易進行清算，無意間也跟星通有了業務往來。路透社曾在2013年的報導中指稱，華為利用星通在伊朗做生意，並試圖把美國製造的電腦設備銷售到伊朗，這是違反美國制裁措施的行為。吉布卡斯里說，當時有好幾家金融機構針對這項指控，對華為提出詢問。

他說，孟晚舟安排跟其中一家金融機構的主管會面，在會談中，她透過通譯與中文版的簡報文件檔案說明，華為在伊朗的業務完全遵守美國的制裁規定。她謊稱華為與星通的關係是正常業務往來，而且華為雖然曾持有星通的股份，但已經出脫。

但吉布卡斯里說，星通跟華為根本是一家人。華為把星通當成非正式的子公司來經營，並且設法不讓外界知道兩者之間的關係。

他說，星通員工使用華為的電郵地址，識別章與公司信紙有華為的標誌。根據在法庭上宣讀的證詞，星通的文件顯示，在2009年買下星通的公司至少在2014年以前，也是由華為控制。

吉布卡斯里說，孟晚舟對金融機構的說法構成詐欺。他沒有說出這家金融機構的名稱。稍早有報導說，華為透過匯豐控股公司與伊朗進行交易。

華爾街日報6日引述未具名的熟知內情消息人士說，匯豐控股的聯邦任命監督機構Exiger向尋求引渡孟晚舟的檢方舉報，華為帳戶存在可疑交易。

吉布卡斯里說，紐約東區法院8月22日對孟晚舟發布逮捕令，後來有關當局得知她從香港飛往墨西哥途中，將在溫哥華轉機，便請加拿大的法官在11月30日簽署逮捕令。她12月1日遭到逮捕，在美中兩國正在進行中的貿易戰投下震撼彈。

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