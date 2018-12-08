美參議員點名2中國手機軟體商 對美國構成安全威脅

民主黨參議員華納（Mark Warner）說，中國行動應用程式公司對美國的安全風險，與華為和中興等電信商相同。（彭博資料照）

2018-12-08 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國基於起訴犯罪理由，要求加拿大引渡中國華為財務長孟晚舟，代表美中進入科技激烈交鋒階段。民主黨籍參議員華納（Mark Warner）說，中國行動應用程式公司對美國的安全風險，與華為和中興等電信商相同。

華納接受美國網路媒體《BuzzFeed》時表示，「根據中國法律，所有中國公司都歸共產黨所有，而不是他們的董事會或股東，所以任何中國的科技公司 ，無論是電信商還是行動應用商，都應被視為中國政府的一部分，且對美國國家安全構成風險。」

報導提到，獵豹移動（Cheetah Mobile）和新美互通（Kika Tech）利用用戶權限進行廣告詐騙。據了解，其中8款Android應用程式下載總量超過20億次，被用來安裝廣告詐騙軟體。Google後來從應用商店移除了這2個軟體，並表示將繼續調查，而這2家公司則對此次指控給予否認。

華納指出，非常令人擔憂的是，Google允許這些過度使用的軟體在Google Play商店獲得高度評價，即使這些公司藉此收集用戶的資料。華納說，他特別關注獵豹和新美互通等公司從美國人手中收集的大量用戶數據，這些所有訊息都將存在中國的數據庫，除了廣告詐騙之外，收集個人訊息也是個問題。

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