華為公主被逮出庭 加拿大檢方強烈反對孟晚舟保釋

華為副董事長孟晚舟。（歐新社）

2018-12-08 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕世界矚目的華為副董事長、創辦人女兒孟晚舟被捕案，加拿大法院於台灣時間今天凌晨召開保釋聽證，也解除了報導禁令。聽證會中，加國檢方強烈反對孟晚舟的保釋申請，並指出，若引渡到美國，孟所面臨的指控最高刑期均達30年。

綜合外媒報導，這次的聽證主要在於孟晚舟是否能夠保釋，加國檢方指出，孟晚舟若被引渡到美國，每一項被指控的罪名最高刑期都達30年，且孟晚舟財力雄厚，會讓保釋金難以阻止她潛逃，因此反對讓孟晚舟保釋。孟方律師則稱，孟的名氣讓她不太可能違反法院命令，潛逃會使她的父親蒙羞，因此可以相信孟。

報導指出，美方對於孟晚舟的指控在於，孟曾利用華為的子公司Skycom，為伊朗的幾家主要電信公司提供行動網路設備，於2009至2014年間規避美國對伊朗的制裁，此外，孟晚舟還欺騙銀行稱Skycom是一家獨立公司，因此被控詐欺。聽證目前仍在進行中。

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