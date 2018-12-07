前英國情報頭子警告 臉書可能對民主造成威脅

2018-12-07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕前英國情報單位（GCHQ）領導人漢尼根（Robert Hannigan）表示，比起保護用戶隱私，社群軟體更在意用戶資料來賺錢。他將臉書比喻為「頭腦冷靜的國際業務」，認為不受管控的臉書可能會對民主造成威脅。英國國會議員還指出，臉書對用戶數據已進行秘密協議。

英國廣播公司《BBC》報導，漢尼根在接受採訪時說，臉書並不是提供免費服務的慈善機構，他將臉書形容成頭腦非常冷靜的國際業務，在用戶們享受完服務後，作為回報，臉書會得到用戶的相關資料，從中榨取每一滴利潤。

面對提問「臉書是否對民主造成威脅」時，漢尼根直言，如果臉書不受規範與控制，就有可能導致類似狀況發生，提到這種大公司，尤其是壟斷性的，不可能改變自己，除非外力介入。

英國國會議員日前指出，據臉書高層流出的電郵顯示，臉書已達成特殊協議，允許開發端以特殊管道獲取用戶資料，並拒絕其他人使用。英國數位、文化、媒體及體育委員會（Digital, culture, media and sports committee）還發布臉書有關於假新聞的內部文件，表明臉書有意讓用戶「盡可能努力了解」安卓（Android）應用程式的隱私變化。

不過臉書回應，這些文件非常誤導人，需要以上下文的方式呈現，才能作為判斷。

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