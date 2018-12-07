殘疾翁鑿冰捕魚不慎落水 遭冰封慘死

2018-12-07 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子日前到結冰的江面上，試圖鑿開冰塊捕魚，但卻這麼失去消息，沒想到這名男子竟然是跌落江水，慘遭「冰封」。

根據《澎湃新聞》報導，事發於黑龍江哈爾濱，本月5日中午，這名57歲的楊姓男子帶著漁網、冰鑿等工具到江邊捕魚，但這一出門就再無消息，一直到隔天都沒回家。據悉楊男平時自己一個人住，有些殘疾，行動較不方便。

之後有民眾路過江邊，發現楊男的平常在騎的電動車，還在江面上一處被鑿開的冰洞旁發現手套、捕魚工具，懷疑有人溺水，馬上報警求助。警方獲報以後到了現場，救難人員也隨即潛入水中搜救。終於在距離冰洞10多公尺的冰面底下發現楊男，但他早已全身僵硬，明顯死亡。

救難人員表示，現場冰層厚度約莫20公分左右，走在冰上都還會傳出冰裂聲，十分危險。另外在事發地點發現一段還未完全凍結，僅浮著一層薄冰的河段，懷疑楊男可能在鑿冰時，踩到薄冰碎裂落水，但詳細原因還有待警方調查釐清。

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