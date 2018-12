美參議員：美方執法逮捕華為副董 與中美貿易戰無關

2018-12-07 22:50

〔即時新聞/綜合報導〕中國華為公司副董孟晚舟在加拿大被捕,外傳是美方是因應貿易戰,要求加國將她逮捕歸案,再引渡美國受審,但各項說法均未獲官方回應;美國參議院議員盧比歐(Marco Rubio)對此透露,此案為美方執法,與中美貿易戰無關

參議員盧比歐(Marco Rubio)在推特上發文指出,「華為副董孟晚舟的逮捕與中美貿易戰無關,這是聯邦檢察官針對涉嫌違法的行為所採取的行動,而不是貿易糾紛中的槓桿作用,(美國)與中國不同的是,除非另有證據,否則她將無罪推定」。

華為副董事長孟晚舟被捕案,由於孟方申請報導禁令,因此加拿大檢方無法透露細節,但《路透》爆料,孟晚舟是因為涉嫌利用全球銀行體系逃避美國對伊朗制裁才會被捕。

美國參議院議員盧比歐推特

Arrest of #Huawei exec has nothing to do with a trade war with #China



It’s an action by federal prosecutors for alleged violations of law,not leverage in a trade dispute. And unlike China,she will have the presumption of innocence until proven otherwise https://t.co/lBNnCsfzvd