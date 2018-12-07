美參議員：美方執法逮捕華為副董 與中美貿易戰無關

2018-12-07 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為公司副董孟晚舟在加拿大被捕，外傳是美方是因應貿易戰，要求加國將她逮捕歸案，再引渡美國受審，但各項說法均未獲官方回應；美國參議院議員盧比歐（Marco Rubio）對此透露，此案為美方執法，與中美貿易戰無關

參議員盧比歐（Marco Rubio）在推特上發文指出，「華為副董孟晚舟的逮捕與中美貿易戰無關，這是聯邦檢察官針對涉嫌違法的行為所採取的行動，而不是貿易糾紛中的槓桿作用，（美國）與中國不同的是，除非另有證據，否則她將無罪推定」。

華為副董事長孟晚舟被捕案，由於孟方申請報導禁令，因此加拿大檢方無法透露細節，但《路透》爆料，孟晚舟是因為涉嫌利用全球銀行體系逃避美國對伊朗制裁才會被捕。

美國參議院議員盧比歐推特

Arrest of #Huawei exec has nothing to do with a trade war with #China



It’s an action by federal prosecutors for alleged violations of law,not leverage in a trade dispute. And unlike China,she will have the presumption of innocence until proven otherwise https://t.co/lBNnCsfzvd — Marco Rubio （@marcorubio） 2018年12月6日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/