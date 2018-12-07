空屋多到爆！日小鎮送免費房子 外國人也可以申請

日本小鎮奧多摩有條件地免費送屋給外地人青壯年，且額外提供房屋修繕津貼。（翻攝Google地圖）

2018-12-07 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北等都市的高房價讓許多有意買房的人相當頭痛，但在日本的鄉村，不只有機會免費得到1棟房子，還可以拿到房屋修繕津貼，不是日本人也可以申請入住。

綜合媒體報導，日本距離東京大約2小時車程的小鎮奧多摩（Okutama）由於鄉村人口大量外流，相當多的房屋空置、無人居住，當地政府為了解決空屋問題，用每100平方公尺（約30.25坪）8820美元（約新台幣27.3萬元）的金額向空屋持有者購入房屋。

政府取得這些空屋後，再有條件地免費送屋給外地人青壯年，且額外提供房屋修繕津貼，只要符合未滿40歲，或有1名未滿18歲子女、夫妻其中1人未滿50歲的條件，並且承諾會永遠住在奧多摩、願意花錢維護房屋，就可以申請奧多摩的免費空屋，申請條件並不限定為日本人，過去也有中國、美國人申請。

儘管政府祭出免費房屋的誘因，但由於日本鄉村發展不佳，4年前搬去奧多摩的井田夫婦表示，夫妻倆在搬到鄉下之前，就很嚮往鄉村緩慢的步調、寬敞的環境，但他們的大女兒卻認為在奧多摩看不見未來，相當期待長大離開的一天。

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