中國是美國「敵人」？美雅虎財經總編：這個詞較準確

2018-12-07 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰休兵90天，美中雙方將深入談判，美國雅虎財經總編瑟威爾（Andy Serwer）對此指出，近期內獲悉華爾街人士認為中國人是「我們的俄羅斯人」，將中國視為「敵人」（enemy），但瑟威爾認為以「敵手」（rival）稱呼中國較為精確。

瑟威爾在美國《雅虎財經》專欄中寫道，「我最近和華爾街其中1位菁英份子共進晚餐，他說他剛剛去過北京」，且與中國政府官員有所接觸，「我說，『你跟他們到底說了些什麼？』」，該名華爾街菁英份子回答，「我告訴他們他們欺騙了我們，他們現在是我們的俄羅斯人」。

瑟威爾指出，現在的美國民眾都把中國看作美方的主要「敵人」，但「有一個更準確的詞彙描述了美國與中國的關係」，那就是「敵手」。在2000年時，美國為了讓中國成為龐大而廉價的製造基地，購買美國國債，非常願意忽視與中國的貿易赤字，甚至容忍對方侵犯智慧財產權、施行保護措施。

瑟威爾提到，當時美方的想法是，「反正中國也沒有軍隊，對吧？」，但中國現在儼然成為全球第二大經濟體，且他們也從未實踐開放市場、自由競爭與保護智慧財產權的承諾，直至現在，美方由川普為首，對中國採取強硬態度，而中國則由定下國家目標的習近平帶領，兩者都有各自的難題要解決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/