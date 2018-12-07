比台灣還慘！中國應屆大學畢業生 平均薪資剩18K

中國去年應屆畢業生平均月薪減少約16％，平均薪資僅為4014元人民幣（約台幣1萬8000元），比台灣應屆畢業生還低。（資料照）

2018-12-07 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國應屆畢業生即將面臨薪資縮水的問題，調查顯示，2017年中國應屆畢業生平均薪資僅4014元人民幣（約台幣1萬8000元），更只有3％的畢業生能找到薪資5000元人民幣（約新台幣2萬2500元）以上的工作。

中國教育部副部長林蕙青指出，明年中國大學畢業生將達834萬人，創下新高，也因大量人力投入市場，出現僧多粥少情形，去年應屆畢業生平均月薪減少約16％，平均薪資僅為4014元人民幣（約台幣1萬8000元），連續兩年下滑。

根據《換日線》報導，中國有大約三分之一的畢業生，在畢業那年找不到工作；而台灣22K薪水被嘲笑，但根據中國國家統計局的數字，只有3％的年輕畢業生能找到5000人民幣（約台幣2萬2500元）以上的工作，更有70％幸運找到工作的人起薪只有2000人民幣（約台幣9000元），基本上和移工差不多。

綜合媒體報導，中國高等教育供需跟蹤評估系統創辦人、西南財大特聘教授王伯慶表示，畢業生因為找不到與學歷匹配的工作，才會覺得「就業困難」；中國高等教育學會會長瞿振元則認為，目前畢業生多從事製造業、服務業，這樣的行業不一定真的需要大學學歷，但需求高技術的行業，可以勝任的人才卻又太少，才會造成現階段的窘境。

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