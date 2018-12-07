違法擁有雙重國籍？中國外交部今證實孟晚舟有中國籍

2018-12-07 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董事長兼財務長孟晚舟本月1日在加拿大轉機時被捕，當時外界猜測孟晚舟應是持有加國護照，加拿大警方才能合法逮捕她，但中國並不允許公民擁有雙重國籍，讓各界相當懷疑孟晚舟是否並無中國籍，但今日中國外交部發言人表示，孟晚舟確實是中國人。

綜合媒體報導，由於中國《國籍法》規定，「中華人民共和國不承認中國公民具有雙重國籍」，中國公民假如取得外國籍，中國籍身分會自動失效，在孟晚舟被加拿大當局逮捕之後，不少人分析指出，加拿大能依法逮捕孟晚舟，代表孟晚舟一定具有加拿大的公民身分，孟晚舟疑似違反了《國籍法》。

外界相當關注孟晚舟是否持有中國、加拿大兩國的護照，違反中國的《國籍法》。從昨日中國外交部的例行記者會起，就有記者不斷詢問發言人耿爽，孟晚舟是否為中國公民，今日發言人耿爽終於回應，證實孟晚舟是中國公民，但拒絕透露其他細節。

華為副董事長兼財務長孟晚舟，因為涉嫌違反美國對伊朗的制裁措施，本月1日在加拿大溫哥華轉機欲前往南美洲時，被當地警方逮捕，未來可能被引渡至美國受審。從孟晚舟被捕當日起，就有不少中國網友懷疑孟晚舟違法擁有雙重國籍，在網路上引起一片譁然。

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