2歲罹癌女童血型太罕見 捐血組織發起全球尋血

捐血組織「OneBlood」為了幫助札伊娜布對抗癌症，特別發起了全球尋血活動。（圖擷取自「OneBlood」官網）

2018-12-07 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州年僅2歲的癌症病童札伊娜布（Zainab），擁有相當罕見的血型，在她之後治療癌症的期間，她必須接受大量的輸血，讓捐血組織特別為札伊娜布發起全球尋血活動。

綜合媒體報導，美國佛羅里達州罹患神經母細胞瘤的札伊娜布，擁有相當罕見的血型，血液中缺少大部分的人都有的「Indian B」抗原，假如札伊娜布被輸入含有「Indian B」抗原的血液，她的身體就會產生排斥。

捐血組織「OneBlood」為了幫助札伊娜布對抗癌症，特別發起了全球尋血活動，「OneBlood」表示，與札伊娜布有相同血型的人，通常只會是巴基斯坦、印度人，或伊朗人，且血型為O型或A型。而符合上述條件的人當中，還是只有不到4%的人的血型，是適合札伊娜布的。

目前已經找到了3名血型適合的捐贈者，但札伊娜布要完成療程，總共需要7到10名血液捐贈者，捐血組織「OneBlood」也與美國紅十字會、美國血庫協會共同執行的美國稀有血液捐贈者項目合作，希望能更快找到更多符合要求的血液捐贈者。

相關連結請見：

「『OneBlood』官網」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/