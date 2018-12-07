旅日台灣棋手張栩 重返名人寶座

張栩領取「名人」允許狀。（記者林翠儀攝）

2018-12-07 21:11

［記者林翠儀／台北報導］台灣旅日職業圍棋九段棋手張栩，上月以3敗4勝成績「逆轉勝」，從日本圍棋好手井山裕太的手中奪回睽違9年的「名人」頭銜，7日晚間在東京的一家飯店正式就位重返榮耀。張栩表示，很多年沒有經歷這麼熱鬧的晚宴，心情很高興，覺得自己有把實力發揮出來，只是沒想到會得到這麼好的結果，他希望未來能繼續推廣圍棋的魅力並為台日圍棋界做事。

今晚的就位儀式，張栩的太太女流棋士小林泉美帶著兩個女兒參加，張栩的岳父小林光一是日本圍棋名譽棋聖，他在致祝賀詞表示，自己在38歲時才到顛峰期，勉勵今年剛好滿38歲的女婿繼續力爭上游。另外，到場祝賀的駐日代表謝長廷和主辦的朝日新聞社長渡邊雅隆、日本棋院理事長團宏明、關西棋院理事長正岡徹等人一起敲開慶祝酒樽。

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