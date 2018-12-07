瑞典愛立信軟體故障 英日等11國爆發斷線災情

2018-12-07 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）昨（6）日發生軟體故障，導致英國行動通訊營運商O2和日本電信業者軟體銀行（Softbank）等連帶大斷線，電話、網路都無法使用，災情遍布，多達11個國家電信商都受波及。

綜合外電報導，日本時間6日下午1點半（台灣時間6日中午12點半）左右，日本三大電信之一「軟銀集團」傳出大規模網路斷線，通話和網路功能全部停擺，包括關東地區、關西地區、廣島縣、福岡縣、長崎縣等地，都出現手機無法上網與通訊的災情。英國O2使用者也發生一樣情形，斷線時間更長達12小時以上，影響用戶工作、Uber無法叫車或接單、宅配業者出貨停滯、手機支付功能也失效、航空公司手續速度減慢害航班延遲等等。

O2今天表示，經過1整天的搶修，清晨起4G行動網路已恢復運作，其母公司西班牙電信集團（Telefonica）則補充，愛立信保證「7日上午會全面恢復服務」。

據網銀轉述愛立信報告指出，「是因愛立信製作有關封包交換的軟體故障，影響我們全國用戶。」影響多達11個國家都受波及。

愛立信公司執行長艾柯霍姆（Borje Ekholm）也在當日立即出面道歉，「我們不僅要向我們的顧客致上歉意，也對他們的顧客感到抱歉。」強調「導致這些問題的故障軟體正逐漸退役」、「我們會致力確保我們的顧客可以將影響降至最低，並盡快恢復他們的服務。」

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